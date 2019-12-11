Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Латвию.
«В рамках визита Мамедъяров проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Латвии», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Латвию.
«В рамках визита Мамедъяров проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Латвии», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Дата: 2019/12/11 19:35
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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