Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Латвию.

«В рамках визита Мамедъяров проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Латвии», — сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Minval.az