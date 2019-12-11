Парламентская ассамблея Совета Европы будет наблюдать за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, которые состоятся 9 февраля.

Об этом Report сообщил докладчик ПАСЕ по деятельности демократических институтов в Азербайджане Стефан Шеннак.

По его словам, 14 декабря в ПАСЕ создадут комиссию в составе наблюдателей и утвердят ее состав: «Количество наблюдателей превысит 30 человек».

По его словам, они будут наблюдать за предстоящими 9 февраля в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами: «Мы впервые посетим Азербайджан в качестве наблюдателей. Мы ознакомимся с предвыборной ситуацией, подготовкой к выборам и ходом выборов».

Minval.az