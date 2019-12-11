Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала.

Распоряжением президента с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала из предусмотренного в государственном бюджете 2019 года Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу (ОАО) «Азерсу» на первоначальном этапе выделено 5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование данной суммы.

Minval.az