«Зейнаб Ханларова в настоящее время проживает в Америке, в Азербайджан она приезжает редко. Когда она приезжает, то не сообщает нам о своих планах на будущее».

Об этом modern.az заявила помощница депутата Милли Меджлиса, народной артистки Зейнаб Ханларовой Мелек Байрамова, обсуждая вопрос, будет ли Зейнаб Ханларова принимать участие во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля.

Как отметила помощница, она не знает, хочет ли Зейнаб Ханларова переизбраться.

Отметим, что 28 декабря Зейнаб Ханларовой исполнится 83 года. Она с 1985 года является депутатом Милли Меджлиса.

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