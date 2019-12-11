12 декабря с целью проведения поминальных мероприятий, приуроченных годовщине смерти общенационального лидера Гейдара Алиева, будет ограничено движение автомобилей в направлении Парламентский проспект — Аллея почетного захоронения, а также на других прилегающих улицах и проспектах, сообщили АПА в Бакинском Транспортном Агентстве.

Отмечается, что по этой причине траектория движения автобусов по регулярным маршрутам, проходящим по указанным улицам и проспектам, будет изменена с утра до полного завершения мероприятий. Пассажирские автобусы будут двигаться по альтернативным улицам и проспектам.

Minval.az