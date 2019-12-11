Внедрения системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане на первом этапе охватит около 2,2 млн человек, заявил начальник отдела Госагентства ОМС по работе с региональными центрами Шюкюр Эйвазов.

«На первом этапе мы внедряем ОМС в 20 северных районах Азербайджана. Это означает оказание услуг 1,893 млн граждан. Кроме того мы продолжим работу в регионах, где проводился пилотный проект — в Мингячевире, Агдаше и Евлахе. Таким образом на первом этапе наши услуги смогут получить 2,2 млн человек в 23 регионах Азербайджана», — отметил Эйвазов в среду на пресс-конференции.

По его словам, граждане Азербайджана смогут пользоваться в течение года услугами обязательного медицинского страхования (ОМС) неограниченное количество раз. «Проект ОМС не подразумевает страхового лимита за пользование услугами. Это социальный проект, и мы готовы обеспечивать наше население качественными медицинскими услугами», — отметил Эйвазов, передает агентство «Интерфакс».

По его словам, на первом этапе граждане смогут в рамках ОМС воспользоваться 3 тыс. медицинских услуг. «Это число охватывает около 60% медицинских услуг, предоставляемых в Азербайджане, в целом. Как вы знаете у нас уже есть несколько госпрограмм по борьбе с онкологией, СПИДом, диабетом и так далее. Эти программы пока не входят в пакет услуг ОМС», — подчеркнул он.

Эйвазов добавил, что в программе ОМС также могут быть задействованы частные клиники. Это произойдет в том случае, если необходимое лечение не может быть предоставлено государственными клиниками. «В этом случае мы даём гражданам направление в частную клинику, где он сможет получить лечение абсолютно бесплатно», — сказал начальник отдела.

Как сообщалось ранее, внедрение ОМС будет проходить в 4 этапа. Каждый этап будет реализовываться в соответствующем квартале следующего года. На первом этапе ОМС будет полностью внедрен в 20 северных районах Азербайджана, на втором этапе — еще в 17 западных районах, на третьем — в 14 южных районах, а в четвертом квартале заработает в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове.

В госбюджете на 2020 год средства на внедрение ОМС предусмотрены в размере 902,9 млн манатов.

Minval.az