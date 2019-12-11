12 декабря в связи с 16-летней годовщиной смерти общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку будет ограничено движение на некоторых автомобильных дорогах.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, с целью обеспечения безопасности граждан, которые примут участие в церемонии поминовения общенационального лидера Гейдара Алиева, 12 декабря с 8:00 до окончания мероприятия по проспекту Парламента в направлении Аллеи почетного захоронения будет полностью ограничено движение всех видов транспорта.

Так, до окончания церемонии на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейн Джавида, пересечении круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, от улицы Мехди Гусейна 1, то есть от здания Телетеатра, в то же время движение транспорта на улицах за зданием Милли Меджлиса, в направлении проспекта Парламента, то есть на улицах Аббасгулу Аббасзаде, Иззета Набиева и Национального героя Шовгияра Абдуллаева будет ограничено и изменено.

Водителям и владельцам автомобилей рекомендуется меньше использовать личные автомобили в этом направлении, пользоваться альтернативными путями для прибытия в пункт назначения. Тем, кто примет участие в церемонии поминовения общенационального лидера рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

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