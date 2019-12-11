6 декабря 2019 года на территории погранзаставы ГПС вблизи территории, именуемой «Джейранчель», пограничники обнаружили, что один человек, пасший овец, пытался перейти на территорию Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, на пограничный наряд напали около 10 собак, охранявших стадо овец.

В воздух были произведены предупредительные выстрелы, впоследствии собаки были застрелены.

После этого пограничный наряд обнаружил пастуха, лежащего рядом со своей лошадью. Во время осмотра было выявлено, что мужчина получил ранение в область головы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пастуха сейчас удовлетворительное.

Уточнена его личность – это гражданин Грузии, житель села Ламбели района Сагареджо Баширов Рамин Низами оглу (1993 г.р.).

В связи с инцидентом заместитель начальника Государственной пограничной службы – командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов был командирован на территорию, состоялась рабочая встреча с грузинскими пограничниками.

По факту ГПС и военная прокуратура проводят расследование.

Minval.az