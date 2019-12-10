В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает АПА, ДТП произошло около рынка камней, на участке, именуемом «Дерд йол».

По словам сотрудником ДПС, двигавшийся в направлении поселка Баладжары грузовой автомобиль марки «КамАЗ» переехал неожиданно выбежавших на дорогу двух студентов — девушку и юношу. Оба пешехода погибли на месте.

Выясняются обстоятельства происшествия. Водитель задержан.

По словам очевидцев, причиной ДТП стало недостаточное освещение дороги.

Внимание! Впечатлительным и людям со слабой психикой смотреть не рекомендуется!

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