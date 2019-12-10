На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева SOCAR, основанном в 1953 году, в настоящее время осуществляются 2-й и 3-й этапы проекта модернизации и реконструкции, говорится в сообщении SOCAR.

В результате работ, осуществляемых в рамках проекта, в 2021-2022 годах планируется выпуск дизельного и бензинового топлива, отвечающего стандарту Евро-5, что послужит значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу транспортными средствами. Модернизация завода внесет существенный вклад в дело охраны окружающей среды, так как более 80 процентов таких выбросов в Азербайджане происходит именно в результате эксплуатации транспортных средств.

Minval.az