На сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии утвердили госбюджет на 2020 год. Как сообщает Report, в финансовом документе также указан объем средств, предусмотренных для действующих в Тбилиси очагов азербайджанской культуры.

Музею азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова из центрального бюджета предусматривается выделить 47000 лари (28000 манатов). Из этих средств 31 000 лари предусмотрена на выдачу зарплат, 16 000 лари — на товары и услуги. В течение года музей также может получить законный доход в размере 2000 лари (1165 манатов).

В 2020 году Тбилисскому Азербайджанскому государственному драматическому театру имени Гейдара Алиева из госбюджета предусмотрено выделить средства в размере 145000 лари (около 85000 манатов), 131000 из которых пойдет на выдачу зарплат, 14000 лари — на товары и услуги. В течение года театр может получить законный доход в размере 6000 лари (3494 маната).

По словам представившего в парламенте бюджет министра финансов Грузии Иване Мачавариани, с января зарплата работников театров и музеев в стране в среднем возрастет на 100 лари (58 манатов). И.Мачавариани отметил, что финансирование театров и музеев в бюджете 2020 года увеличили на 5,3 млн лари.

Minval.az