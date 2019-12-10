10 декабря председатель Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о дополнительных мерах по введению обязательного медицинского страхования в Ордубадском районе.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, в Ордубадском районе будет введено обязательное медицинское страхование.

Ордубадской центральной районной больнице предоставлен статус публичного юридического лица и Кабинету министров Нахчыванской автономной республики поручено утвердить Устав публичного юридического лица, предусмотренного в 1-й части распоряжения и обеспечить работу больницы с 1 декабря 2019 года.

Кроме того, в связи с введением обязательного медицинского страхования месячная зарплата работников Ордубадской центральной районной больницы с 1 декабря 2019 года будет повышена на 50%.

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