Король Иордании Абдалла II прибыл во вторник в Азербайджан с официальным визитом.
В настоящее время проходит встреча короля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Король Иордании Абдалла II прибыл во вторник в Азербайджан с официальным визитом.
В настоящее время проходит встреча короля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Дата: 2019/12/10 15:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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