11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно. Ночью и утром местами ожидается туман, дождь. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 765 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, но в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди. Местами будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

Minval.az