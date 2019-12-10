«С учетом пожеланий пассажиров ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приобрело еще два двухэтажных электропоезда у швейцарской компании Stadler Real Group».

Как передает АПА, об этом сообщила журналистам начальник отдела пресс-секретариата ЗАО Натаван Байрамова на церемонии презентации поездов.

По ее словам, один поезд будет двигаться в направлении Баку-Сумгайыт, другой — в направлении Баку-Пиршаги.

В новых поездах 371 сиденья. Из них 9 — места первого класса, 62 – бизнес класса, 300 — стандартные места.

Натаван Байрамова добавила, что в целом количество поездов такого типа, приобретенных у швейцарской компании Stadler Real Group, достигло 9.

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