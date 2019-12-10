Во время пожара на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку была совершена кража.
Как сообщил находящийся на месте происшествия сотрудник Report, задержали троих мародеров, воровавших товары во время пожара.
Во время пожара на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку была совершена кража.
Как сообщил находящийся на месте происшествия сотрудник Report, задержали троих мародеров, воровавших товары во время пожара.
Дата: 2019/12/10 11:34
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
Более 110 мужчин-граждан Азербайджана, вернувшихся из очагов конфликта за рубежом, привлечены к ответственности.
«Планируется открытие мечети Абу Бакр. Для этого планируется создание там общины».
»Продолжаются работы по возвращению в страну из зон конфликтов азербайджанских детей, потерявших родителей».
11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно. Ночью и утром местами ожидается туман, дождь.
Новоназначенный омбудсмен Сабина Алиева обратилась к генпрокурору в связи с насилием со стороны родителей в отношении двух малолетних детей, братьев
«С учетом пожеланий пассажиров ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приобрело еще два двухэтажных электропоезда у швейцарской компании Stadler
Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию о милитаризации Крыма
Скончался азербайджанский кинорежиссер, народный артист Ялчин Эфендиев. Как сообщает Report, церемония прощания с покойным состоится в мечети »Тезепир».
Начальник Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана, генерал-майор полиции Рамиз Зейналов прибыл на территорию пожара на рынке