С 10 декабря из российского города Новороссийск в Баку запускается новый пассажирский поезд.

Как сообщают российские СМИ, следуя по указанному направлению, поезд будет останавливаться на станциях Туннельная, Крымская, Краснодар-1, Кавказская, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Прохладная, Моздок, Гудермес, Кизил-юрт, Махачкала, Дербенд, Хачмаз и Сумгайыт.

На территории России для поезда применяется график мобильной регулировки тарифов. Согласно этому, в разное время года можно будет приобрести билеты с увеличивающимся или уменьшающимся коэффициэнтом.

Поезд состоит из СВ, купе и плацкартных вагонов.

Поезд будет отправляться из Новороссийска каждые 4 дня в 14:00 по московскому времени, из Краснодара в 17:07 и прибудет в Баку ночью в 02:15.

Время в пути из Новороссийска в Баку составит 35 часов 15 минут, из Краснодара в Баку — 32 часа 8 минут.

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