Азербайджано-российское совместное предприятие по производству лекарств «R-Pharm» введено в эксплуатацию, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Предприятие действует на территории Пираллахинского промышленного парка в пригороде Баку.

В понедельник в церемонии запуска предприятия приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития России Максим Орешкин, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Мустафаев отметил, что Азербайджан смог создать условия для инвесторов. «Российская Р-Фарм — современная компания выпускающая лекарственные средства, что также немаловажно», — сказал Мустафаев.

На заводе в настоящее время работают 300 человек. В последующем число рабочих мест будет увеличено.

«Этот завод яркий пример того чем должны заканчиваться заседания межправительственной комиссии (МПК)», сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что в проект вложено порядка $80 млн инвестиций.

Закладка фундамента предприятия состоялась в ноябре 2016 года территории Пираллахинского промышленного парка в Баку. Годовая производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. В целом, на начальном этапе на заводе будет производиться 89 наименований лекарственных препаратов.

Производимая продукция будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии.

Minval.az