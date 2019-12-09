Таймырский район планирует экспортировать оленину в Азербайджан.

Данный вопрос обсуждался на встрече губернатора Красноярского края Александра Усса с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгением Вершининым, сообщает официальный сайт губернатора.

«Глава Таймыра отчитался о выполнении поручений губернатора. В частности, прозвучала тема создания модульного производства по переработке оленины. Открытие технологической линии с возможностью переработки до пяти тысяч голов ежегодно намечено на 2020 год», — указывается в сообщении.

Вершинин, в свою очередь, доложил, что поставщиками будущего производства станут оленеводческие сельскохозяйственные предприятия.

«После открытия перерабатывающего модуля круглогодичным рынком сбыта оленьего мяса продуктов из него будет сам Таймыр, в период летней навигации – другие территории России. Экспортом продукции уже интересуются в Азербайджане, Иране и Турции», — говорится в сообщении.

Minval.az