Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту внутренних дорог в поселке Ени Сураханы Сураханского района города Баку.

Согласно распоряжению, для капитального ремонта внутренних дорог поселка Ени Сураханы, в котором проживают 17800 человек, из предусмотренного в государственном бюджете 2019 года Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог на первом этапе выделено 7,8 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Minval.az