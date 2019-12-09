Заседание азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Баку в понедельник.

По ее итогам стороны подписали Программу сотрудничества в сфере АПК на 2020-2022 гг., Программу сотрудничества в сфере туризма на 2020-2022гг, а также протокол по итогам заседания межправительственной комиссии.

Документы подписали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин, передает агентство «Интерфакс».

На встрече с Орешкиным в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что доволен уровнем экономических отношений с Россией в 2019 году, надеется на успешное сотрудничество в 2020 году.

Minval.az