Пресечена попытка отправки через границу наркотического средства путем международных почтовых посылок.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, на Бакинском карго-терминале с применением собаки кинологической службы был проведен досмотр почтовой посылки, отправляемой из Азербайджана в Австралию. Собака отреагировала на сверток, который был направлен на повторный досмотр, передает агентство АПА.

При повторной проверке был обнаружен материал, пропитанный 3 кг 154 г опиума.

Ведется расследование.





Minval.az