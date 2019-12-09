«Совет Казиев Управления мусульман Кавказа с целью устранения расточительства на траурных мероприятиях в Азербайджане в свое время издал фетву и призвал избегать расточительства на траурных мероприятиях. Этот призыв носит рекомендационный характер».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в связи с организацией траурных мероприятий в исламе есть разъяснения специалистов и имамов: «Одно дело — обычаи и традиции, другое дело — исходящие из ислама важные условия. Если мы обратим внимание на исламские ценности, мероприятия в исламе должны проводиться совершенно в другой форме. Но у нас проведение траурных мероприятий иногда проявляется в вопросах, вытекающих из обычаев и традиций. Это можно решить только с помощью агитации или рекомендаций. Это вопрос, связанный с временем. Здесь не может быть и речи о каком-либо вмешательстве. Вопрос постепенно найдет свое решение при помощью агитации. Рекомендации оказали достаточное влияние, во многих местах население само пришло к тому, что упрощение проведения траурных мероприятий важно. Во многих селах, районах общим согласием были решены данные вопросы».

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