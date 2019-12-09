Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане.
Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 10:00 9 декабря, на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, выпал дождь, местами интенсивный, на горных территориях выпал снег.
Количество выпавших осадков в Забрате составило – 20 мм (68% месячной нормы), Сумгайыте – 16 мм (60% месячной нормы), Маштаге – 14 мм (41% месячной нормы), Баку – 13 мм (44% месячной нормы), Бине – 11 мм (38% месячной нормы), Нефтяных камнях – 14 мм (66% месячной нормы), острове Чилов – 3 мм, Пираллахи – 2 мм, Нахчыванской АР – 3-12 мм, Лянкяран-Астаринской зоне – 2-6 мм, центрально-низменных районах и Балакен-Шекинской зоне – 1-8 мм.
Высота снежного покрова составила в Агдере 9, Дашкесане — 6, Гырызе — 4, Гедабеке, Шахдаге — 2, Сарыбаше, Гёйгёле – 1 см.