Ожидается проведение очередной встречи экспертов по делимитации границы между Азербайджаном и Грузией до конца этого года в Тбилиси. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, «здесь не только будут рассмотрены последние наблюдения и исследования, но и будут повторно рассмотрены некоторые архивные материалы».

«Как вы знаете, мы согласовали 2/3 государственной границы между Азербайджаном и Грузией, 1/3 границы еще не согласована. Здесь есть определенные разногласия, нужно повторно рассмотреть некоторые документы. Эксперты проводят встречи в плотном графике, последняя из них прошла два месяца назад. Мы договорились о продолжении встреч экспертов, чтобы добиться определенного прогресса перед очередным заседанием, так как не смогли добиться прогресса в предыдущих встречах, потому что были неясные моменты, работу над которыми нужно продолжать», — цитирует его слова АПА.

Minval.az