Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана начал разбирательство по факту избиения в Сабунчинском районе Баку малолетних детей со стороны отца и мачехи.
Об этом в ответ на запрос Report сообщил заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.
По его словам, созданная в связи с этим в ИВ Сабунчинского района мониторинговая комиссия и Госкомитет продолжают разбирательство:
“Мы осведомлены об этом. В связи с этим юридический и детский отделы Госкомитета начали разбирательство. После завершения разбирательства по инциденту будет дана окончательная информация».
В соцсетях распространилась информация и фотографии того, что проживающие в Баку братья Гулу и Гусейн подвергаются тяжким истязаниям со стороны отца и мачехи.
По информации, сейчас дети находятся у деда по матери.