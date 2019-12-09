Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана начал разбирательство по факту избиения в Сабунчинском районе Баку малолетних детей со стороны отца и мачехи.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, созданная в связи с этим в ИВ Сабунчинского района мониторинговая комиссия и Госкомитет продолжают разбирательство:

“Мы осведомлены об этом. В связи с этим юридический и детский отделы Госкомитета начали разбирательство. После завершения разбирательства по инциденту будет дана окончательная информация».

В соцсетях распространилась информация и фотографии того, что проживающие в Баку братья Гулу и Гусейн подвергаются тяжким истязаниям со стороны отца и мачехи.

По информации, сейчас дети находятся у деда по матери.

Minval.az