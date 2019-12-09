Официальный Баку рассчитывает в течение ближайших 2-3 лет завершить процесс демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«С Россией вопросы демаркации границы успешно продолжаются, в ноябре было заседание в Москве, определили новые планы. За последние 2-3 года многое сделано, можно сказать 30-40% работ уже выполнено», — сказал Халафов журналистам в понедельник.

По его словам, в рамках данных работ у азербайджанской и российской сторон имеется полное понимание. «Надеемся, что в течение 2-3 лет завершим процесс демаркации границы с РФ», — добавил замминистра.

Minval.az