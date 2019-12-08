Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов стал вице-чемпионом Европы по быстрым шахматам на континентальном первенстве по рапиду и блицу, который проходил в Таллинне (Эстония), сообщает Sputnik Азербайджан.

По итогам 13-ти туров чемпионата Европы по быстрым шахматам Мамедов набрал 10,5 очков и занял второе место в итоговой турнирной таблице. Столько же очков набрали Габриэль Саркиссян (Армения) и Александр Рязанцев (Россия), но по дополнительным показателям представитель Армении оказался выше, а россиянин стал третьим.

В ходе первенства Рауф Мамедов в девять партиях отпраздновал победу, три партии свел вничью и в одной познал горечь поражения.

Другой азербайджанский гроссмейстер Гадир Гусейнов в 13-ти партиях набрал десять очков и расположился в турнирной таблице на седьмом месте.

В первенстве по блицу лучший результат среди азербайджанских шахматистов продемонстрировал Гадир Гусейнов, который в 22 партиях набрал 16 очков и занял шестое место. В свою очередь, Рауф Мамедов набрал 15,5 очков и занял 11 место. Победителем чемпионата Европы по молниеносной игре стал россиянин Игорь Лысый, набравший 17 очков.

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