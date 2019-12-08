Бакинский метрополитен опроверг информацию о закрытии станции «Ази Асланов».

В сообщении Бакметрополитена говорится, что ряд СМИ распространил неверную информацию о закрытии станции метро «Ази Асланов» для капитального ремонта.

«Данная информация не соответствует действительности. Заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов не давал комментарий никакому СМИ, никто не связывался с пресс-службой или отделом по связям с общественностью ЗАО по этому вопросу», — говорится в сообщении.

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