Депутат Евда Абрамов предан земле.

***

На церемонии было зачитано письмо, отправленное семье покойного первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

В письме отмечается, что М.Алиева восприняла смерть Абрамова с чувством глубокой скорби. «Евда Абрамов многие годы назад своим профессионализмом, продолжительной и эффективной деятельностью завоевал большое уважение общества. Его награждение орденом «Шохрат» говорит о том, что государство высоко оценивает его активную роль в общественно-политической жизни. В эти тяжелые минуты мы разделяем ваше горе, выражаем соболезнования всем членам вашей семьи в связи с невосполнимой потерей», — отмечается в письме.

На церемонии прощания выступили вице-премьер Али Ахмедов, глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, экс-депутат Вахид Ахмедов и глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев.

***

В Губе, в Доме культуры проходит церемония прощания с депутатом Милли Меджлиса Евдой

Абрамовым, который скончался накануне после продолжительной болезни.

На церемонии прощания присутствуют родственники, родственники, члены парламента, представители правительства и общественности, передает агентство АПА.





Minval.az