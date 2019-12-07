В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Польши, в Баку состоялась рабочая встреча экспертов обеих стран в области военного права, сообщили Report в азербайджанском министерстве обороны .

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями об опыте, накопленном в области военного законодательства и деятельности военных юристов, были обсуждены вопросы организации юридических услуг, особенностей социально-юридической защиты военнослужащих и их семей, и ряд прочих вопросов.

Minval.az