Сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, в ходе заседания будет принято решение в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Заседание начнется в 14:00.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого было принято решение, согласно которому представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

По итогам заседания Пленума Конституционного суда от 4 декабря было принято решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

Minval.az