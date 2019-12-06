Депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов скончался после болезни.
Как сообщил Modern.az депутат Вахид Ахмедов, похороны состоятся 7 декабря в 12:00 в Губе:
«Церемония прощания состоится в «Культурном центре» в Губе».
Депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов скончался после болезни.
Как сообщил Modern.az депутат Вахид Ахмедов, похороны состоятся 7 декабря в 12:00 в Губе:
«Церемония прощания состоится в «Культурном центре» в Губе».
Дата: 2019/12/06 20:47
Раздел: Азербайджан
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