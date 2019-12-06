Депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов скончался после болезни.

Как сообщил Modern.az депутат Вахид Ахмедов, похороны состоятся 7 декабря в 12:00 в Губе:

«Церемония прощания состоится в «Культурном центре» в Губе».

Minval.az