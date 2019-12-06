На VI встрече министров государств Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в Вене принято решение о сокращении ежедневной добычи нефти в I квартале 2020 года еще на 500 тыс. баррелей.

Как сообщили АПА в Министерстве энергетики, тем самым обязательство по сокращению ежедневной добычи нефти по «ОПЕК+» доведено до 1,7 млн. баррелей. Страны «ОПЕК+» пропорционально распределили между собой объемы по сокращению добычи.

С целью оказания поддержки процессу регулирования мирового нефтяного рынка к новому Соглашению о сокращении добычи присоединился и Азербайджан. Азербайджан уменьшит еще на 7 тыс. баррелей ежегодную добычу нефти. Так, обязательства Азербайджана возросли до 27 тыс. баррелей и с января 2020 года он должен сохранить добычу на уровне 769 тыс. баррелей.

В своем выступлении на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что решение «ОПЕК+» на сегодняшний день внесло вклад в балансирование рынка. Глобальная экономика, прогнозы по развитию нефтяного рынка, а также ряд геополитических факторов показывают, что необходимо регулирование и на 2020-й год. Министр отметил, что на сегодняшний день Азербайджан перевыполнил свое обязательство, связанное с сокращением ежедневной добычи нефти на 20 тыс. баррелей.

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