«Инициатива посадить в течение одного дня 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея Насими была демонстрацией солидарности среди азербайджанцев. По полученной нами информации, число деревьев, посаженных в ходе акции, превысило 650 тысяч».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он отметил, что в ходе акции в более чем 80 районах посажено 37 видов деревьев: «Сотрудники SOCAR посадили 100 тысяч деревьев. Даже для посадки 12 тысяч деревьев отправили корабль на остров Чилов. Посадка 650 тысяч деревьев за один день служит и нынешнему, и будущим поколениям. Розданные в регионы саженцы были отобраны с учетом климатических условий. Главное, чтобы за этими деревьями постоянно следили и ухаживали».

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