В связи с увеличением максимальной скорости движения пассажирских поездов в Азербайджане с 8 декабря 2019 года будет введен новый график движения на 2019/2020 гг. пассажирских поездов, следующих внутри страны и за ее пределами.

Как сообщили АПА в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», время движения скоростного поезда Баку-Тбилиси-Баку сократилось на 55 минут, пассажирских поездов Баку-Беюк Кесик-Баку — на 50 минут.

Согласно информации, скоростной поезд № 38/37, следующий по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, отправится из Баку в 23-15 (вместо 20-40). В Тбилиси поезд прибудет в 10-35 (вместо 8-55). Из Тбилиси поезд отбудет в 20-35, и будет в Баку в 7-30 (вместо 8-52). Согласно новому графику, проверка пассажиров на пограничном пункте не будет проводиться в ранние часы.

Пассажирский поезд № 666/665, следующий по маршруту Баку-Беюк Кесик-Баку, будет курсировать по новому расписанию, как и скоростной поезд № 66/65. Поезд отправится из Баку в 23-55 (вместо 23-00), прибудет в Беюк Кесик в 8-55 (вместо 8-50). Из Беюк Кесик отбудет в 21-40 (вместо 20-20), и прибудет в Баку в 6-25 (вместо 6-30).

Согласно новому расписанию, будут выделены дополнительные пассажирские вагоны Новороссийск-Баку-Новороссийск и Махачкала-Баку-Махачкала в составе пассажирского поезда № 392/391 Ростов-Баку-Ростов, принадлежащего российским железным дорогам.

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