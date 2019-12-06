На основании полученной информации сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проверили пункт по разделке мяса «Мисироглу», принадлежащий Алиеву Тариэлю Хосров оглу, расположенный в 46-м квартале города Сумгайыт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе органолептической проверки туш животных (говядины) возникли подозрения в том, что была нарушена технология забоя, в данной связи были взяты образцы, отправленные на проверку в лабораторию Института пищевой безопасности.

По результатам анализа подтвердилось, что говядина непригодна к употреблению в пищу. 227 кг непригодного к употреблению в пищу мяса было уничтожено на Сумгайытском полигоне.

Minval.az