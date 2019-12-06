Международный аэропорт Гейдар Алиев составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за ноябрь 2019 года.

Самого высокого показателя — 100% пунктуальности при вылете из Баку добилось сразу несколько авиакомпаний – Etihad Airways, Iraqi Airways, Lufthansa, Kuwait Airways и China Southern.

Не менее 90% рейсов по расписанию выполнили авиакомпании Аэрофлот, МАУ (Ukraine International), Iran Air, flyNAS, Uzbekistan Airways, Belavia и Qatar Airways. Высоких показателей также добились авиакомпании Nordwind (88,9%) и Turkish Airlines (85,5%).

В целом, в ноябре 2019 года 81% вылетов из бакинского аэропорта совершены по расписанию либо с отклонением от графика не более чем на 15 минут.

Отметим, что итого в ноябре 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили полеты 30 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 50 различным направлениям.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Minval.az