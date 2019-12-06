«Этот день можно назвать особым днем в истории экологии Азербайджана. По случаю 650-летия Насими по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в течение одного дня будет посажено 650 тыс. деревьев. Думаю, это очень большая акция по своему масштабу».

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

По его словам, граждане с большим воодушевлением приняли эту инициативу Мехрибан Алиевой: «Во многих селах, поселках Азербайджана люди с большим воодушевлением присоединились к кампании по закладке зеленых полос, высадке деревьев. Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане».

А.Ахмедов отметил, что через несколько лет эти деревья вырастут, зеленые полосы разрастутся: «Посаженные сегодня деревья окажут большую помощь природе Азербайджана. В целом, в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиеву идут большие работы по строительству, благоустройству. Создаются комфортные благоприятные условия для населения. Одним из важных компонентов является обеспечение жизни людей в хорошей экологической среде, условиях чистого воздуха. Посадка деревьев служит этой цели».

Он подчеркнул, что ПЕА — одна из организаций, поддерживающих кампанию: «Многие члены ПЕА участвуют в кампании в различных районах. Надеюсь, что самыми активными участниками будут члены ПЕА».

Minval.az