Cотрудники Малайзийской ассоциации животных опубликовали на Facebook необычное видео, способное вернуть веру в человечество.

В конце ноября группа рыбаков неподалеку от острова Пенанг заметила приближающуюся к их лодке китовую акулу, пишет издание World of Buzz.

Несмотря на свой грозный вид, она и не думала проявлять агрессию к людям. Акула пристроилась рядом с лодкой и стала терпеливо ждать, когда ее заметят.

Когда рыбаки отважились выглянуть за борт, они поняли, в чем было дело.

Оказалось, что тело животного было обмотано толстой веревкой, от которой хищница, видимо, и хотела избавиться с человеческой помощью.

Мужчины оставили свои страхи позади, решив помочь акуле. С помощью крюка они подтянули ее ближе к лодке и перерезали веревку. При этом акула не только не проявляла агрессию, но даже не сопротивлялась.

Как только веревка была перерезана, акула радостно уплыла от рыбаков, помахав им на прощанье хвостом.

Minval.az