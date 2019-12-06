Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сотрудниками во время открытия комплекса «ASAN Həyat» выразил надежду на то, что молодежь очень активно включится в предстоящие внеочередные парламентские выборы, потому что стране нужны новые лица, новые идеи, новый подход.

«Знаете, коррупция и взяточничество достались нам в наследство. Поэтому для того, чтобы избавиться от них, конечно, должна проводиться просветительская работа, правильная политика и в то же время должны смениться поколения. Мои надежды связаны с молодежью. Потому что молодежь формируется в новой обстановке, в период независимости. Конечно, нарушения, недостатки есть и в наше время. Но вопрос в том, как мы ведем борьбу с ними. Я еще раз хочу сказать: одними только административными мерами или же мерами наказания мы не сможем добиться цели», — сказал глава государства.

По его словам, наряду со всеми этими мерами, должны проводиться институциональные реформы системного характера.

«Новый период реформ начался после прошлогодних президентских выборов. В своем выступлении на инаугурации я довел до сведения народа основные параметры нашего стратегического развития, и в настоящее время мы последовательно идем по этому пути. Посмотрите, Администрация Президента полностью переформирована, привлечена молодежь. Переформирован Кабинет Министров, привлечено молодое поколение. Уже объявлены внеочередные парламентские выборы. Надеюсь, что молодежь также очень активно включится в эти выборы, потому что нужны новые лица, новые идеи, новый подход. В то же время должен сказать, что мы не можем допустить противоречий между поколениями. Потому что это есть в любом обществе. Многие представители старшего поколения всегда недовольны молодым поколением. Мы должны понимать это. Недопонимание между поколениями есть в любом обществе. Но наше общество консервативное, это общество, построенное на традиционных ценностях», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что конечно, мы не можем позволить, чтобы эти естественные противоречия превратились в какую-то большую проблему.

«Поэтому я говорил, что когда я начал активно привлекать молодежь к работе, увидел, что против старшего поколения словно проводится какая-то кампания. Я пресек ее, так как опыт пожилых, современность молодых и единство этого принесет нам пользу. Вы и абсолютное большинство работающих в «ASAN Xidmət» — молодежь. Однако вы оказываете услуги старшему поколению, потому что за этими услугами обращаются больше представители старшего поколения. Это вежливое обращение, теплота, добрые слова очищают и ведут вперед наше общество», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az