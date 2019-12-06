Число центров «ASAN Xidmet» в Баку увеличится с 5 до 7, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии комплекса «ASAN Heyat» в Шемахе.

«ASAN Xidmet расширяет свою географию. Это – 16-й по счету центр, еще в четырех идут завершающие работы. Уже готовы Кюрдамирский, Агджабединский, Товузский центры, а Балакенский центр будет введен в строй в следующем году. Как мне сообщили, в бакинских центрах уже возникают очереди, хотя в Баку функционируют 5 центров. Поэтому я дал указание открыть в Баку еще 2 центра, в то же время в Сумгайыте и Гяндже откроются вторые центры», — подчеркнул глава государства.

«Считаю, что ASAN Xidmet — один из самых эффективных механизмов против коррупции и взяточничества. Осуществляются практические меры для устранения или значительного уменьшения коррупции и взяточничества в Азербайджане, они дают, и будут давать результаты. Поэтому наряду с административными мерами, мерами наказания, должны приниматься и институциональные меры, чтобы мы сузили сферу охвата коррупции и взяточничества», — сказал глава государства.

Minval.az