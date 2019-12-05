По поручению президента Ильхама Алиева Азербайджан в будущем году выступит в качестве страны-донора в ряде международных организаций.

Как передает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на мероприятии по случаю 20-летия сотрудничества Азиатского банка развития с Азербайджаном.

«Это вклад Азербайджана в международное развитие», — сказал министр.

По его словам, Азербайджан, в частности, будет участвовать в качестве донора в Азиатском фонде развития при АБР.

Как сообщил Report Самир Шарифов, в госбюджете 2020-го года для участия в трёх международных организациях заложено 7 млн долларов.

«Для участия в Европейском банке реконструкции и развития будет выделено 2 млн долларов, в Азиатском фонде развития — 2 млн долларов, в Международной ассоциации развития — 3 млн долларов», — сказал министр.

Minval.az