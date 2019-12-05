«С момента последнего Совета министров, только две недели назад, мы смогли согласовать и осуществить определенные меры в гуманитарной сфере, такие как взаимные визиты журналистов из Армении и Азербайджана. Тем не менее, если в политическом процессе не будет достигнуто прогресса, то такие шаги не дадут результатов. Они не могут заменить основательный процесс переговоров».

Как сообщили АПА в МИД, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на 26-м заседании Совета министров ОБСЕ.

По словам министра, позиция Азербайджана в решении конфликта является весомой и отражена в Меморандуме, распространенном среди стран-участников Совета министров.

«Напомню, что процесс урегулирования конфликта основывается на поэтапном подходе. Альтернативы этому подходу нет, потому что он основывается на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и решениях ОБСЕ, в частности на решении Будапештского Саммита 1994 года, составляющем единственные правовые рамки для политического урегулирования конфликта.

Первый шаг – устранение основных последствий конфликта, это в первую очередь обеспечение немедленного, полного и безоговорочного вывода Вооруженных сил Армении из нагорно-карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана. Затем должно быть обеспечено безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, в том числе и в регион Нагорного Карабаха, открытие всех коммуникаций в регионе для взаимного использования, восстановления и экономического развития этих территорий.

Вывод армянских войск с азербайджанских земель даст хорошую возможность в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана подготовить и сформировать статус самоуправления для населения нагорно-карабахского района в пределах Азербайджана. Такой статус должен обеспечить мирное проживание армянской и азербайджанской общин в регионе и обеспечить каждому человеку в полной мере права и основные свободы в рамках равноправия и без дискриминации.

Статус должен быть сформирован в рамках юридического процесса в мирных условиях при полном и непосредственном, равноправном участии населения нагорно-карабахского региона Азербайджана, то есть армянской и азербайджанской общин и только в рамках Конституции Азербайджанской Республики в контакте с правительством Азербайджана», — подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров отметил, что попытка Армении выдвинуть на первый план вопрос статуса противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и принятым решениям ОБСЕ, в действительности является ударом по мирному процессу и мандату сопредседателей Минской группы: «Урегулирование конфликта возможно только в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана на основании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Военная оккупация территорий Азербайджана это не путь решения и никогда не даст желаемого Арменией политического результата. Азербайджан верен процессу урегулирования конфликта, опираясь на этот логический подход».

Minval.az