«Неурегулированные конфликты на территориях Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины создают серьезную угрозу миру и безопасности».

Как сообщили АПА в МИД, об этом в ходе выступления на 26-м заседании Совета министров ОБСЕ заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что все без исключения данные конфликты должны быть решены на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств, в рамках признанных на международном уровне их границ, на основании норм и принципов международного права, утвержденных Хельсинкским итоговым актом: «К сожалению, после последнего заседания министров, проведенного в Милане, я не могу предоставить Совету никакой информации о каких-то конкретных продвижениях в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Относительное спокойствие на линии фронта, опирающийся на оккупацию нынешний статус-кво, который сами сопредседатели Минской группы называют нестабильным и неприемлемым, не привели к прогрессу в решении конфликта, который позволил бы выйти за рамки статус-кво. В результате оккупации территории Азербайджана вследствие политики этнической чистки сотням тысяч вынужденных переселенцев пришлось оставить свои дома. В этом ракурсе мне хотелось бы особо отметить дело Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники Арменией и подверглись пыткам и другим унижениям. Армения упорно отказывается освободить их, даже на основании принципа «всех на всех».

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