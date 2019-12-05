5 декабря проживающий в Баку житель Агсу Джахангиров Рашад Фиридун оглу пришел к административному зданию МЧС, расположенному по адресу город Баку, ул.М.Мушфига, квартал 501, и пытался совершить самосожжение.

Как сообщили в МЧС, сотрудники министерства отговорили гражданина Джахангирова от суицида. Стало известно, что Джахангиров Рашад Фиридун оглу таким образом хотел потребовать разрешения на строительство нового дома на месте старого, где прописан его отец Фиридун Бейбала оглу Джахангиров, но в настоящее время не живет там. По его словам, дом по адресу город Агсу, улица М.Расулзаде 10 пострадал в результате землетрясения, произошедшего в феврале этого года в Шамахинском, Агсуинском и Исмаиллинском районах.

Отметим, 27 ноября текущего года комиссия в составе инженеров Института коммунального проектирования «Azkommunlayihə» Государственного агентства по контролю безопасности при строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям провела осмотр этого дома, составила акт о необходимости проведения реконструкции.

Рашаду Джахангирову было разъяснено, что согласно акту от 27 ноября 2019 года вышеуказанный частный дом, принадлежащий его отцу Фиридуну Бейбала оглу Джахангирову, был внесен в список домов, подлежащих реконструкции и все необходимые мероприятия в связи с этим будут предприняты в ближайшее время. Сначала согласившийся с этим, а потом изменявший свое мнение Р.Джахангиров во время соответствующих мероприятий, проводимых подрядчиком, утверждая, что частный дом, принадлежащий его отцу, находится в аварийном состоянии, остановил восстановительные работы, передает агентство АПА.

При том, что хозяин дома, в настоящее время проживающий на территории Российской Федерации Фиридун Джахангиров, дал согласие на восстановление его дома, его сын Рашад Джахангиров безосновательно требует не реконструкции, а постройки нового дома на месте старого, который принадлежит даже не ему, а его отцу. Хоть Рашад Джахангиров и утверждает, что постоянно кото-то проживает в упомянутом доме, но в результате опросов стало известно, что проживание там носит сезонный характер.

Таким образом, попытавшийся шантажировать Министерство по чрезвычайным ситуациям демонстрацией попытки самосожжения Рашад Джахангиров был задержан и в его отношении правоохранительными органами начато расследование.

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