Сегодня годовщина смерти друга Азербайджана, одного из самых известных исламских теологов и философов России Гейдара Джемаля.

Джемаль умер после продолжительной болезни в возрасте 69 лет в ночь на 5 декабря 2016 года в Казахстане. Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве в семье азербайджанского художника из Шуши. В 1965 году поступил в Институт восточных языков при МГУ, однако вскоре был исключен. В 1995 году он создал и возглавил «Межрегиональное общественное движение Исламский комитет».

Отметим, что Джемаль неоднократно поддерживал азербайджанскую сторону в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«По большому счету я там (в Карабахе – ред.) в силу разных обстоятельств никогда не был, если не считать, что я находился в нашем карабахском поместье, когда мне был один год. Но это поместье давно уничтожено. Да, мой дед был военным комиссаром Карабаха, а затем председателем Верховного суда Азербайджанской ССР, а отец — художником, который ненавидел все это: комиссаров и т. д. Мой прадед входил в комитет управления Карабахом, да и его сын, мой дед, начинал свою службу еще при царе и потом плавно благодаря сложившимся дружеским отношениям стал советским чиновником. Моя семья связана с Карабахом уже 500 лет.

Нынешняя территория Армении тоже была в прежние времена Эриванским ханством, входившим в состав Ирана. То есть, на мой взгляд, никакой Армении не было, а была азербайджанская провинция, часть Персии. И она в 1828 году отошла российской короне по Туркманчайскому мирному договору. Настоящая древняя Армения, которая перестала существовать в Х веке, располагается на территории восточной Турции, а на нынешней территории, называемой Армянской Республикой, никогда Армении не было. Но туда переселяли армян. Впрочем, мало ли кого куда переселяли», — рассказал он в одном из своих интервью.

Minval.az