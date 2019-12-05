Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске пятого созыва Милли Меджлиса Азербайджана и назначении внеочередных выборов в парламент.

Согласно распоряжению, внеочередные выборы в парламент назначены на 9 февраля 2020 года.

Minval.az