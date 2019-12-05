Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске пятого созыва Милли Меджлиса Азербайджана и назначении внеочередных выборов в парламент.
Согласно распоряжению, внеочередные выборы в парламент назначены на 9 февраля 2020 года.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске пятого созыва Милли Меджлиса Азербайджана и назначении внеочередных выборов в парламент.
Согласно распоряжению, внеочередные выборы в парламент назначены на 9 февраля 2020 года.
Дата: 2019/12/05 16:40
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
93
Изменена схема движения автобусов по регулярной маршрутной линии № 46. Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
5 декабря проживающий в Баку житель Агсу Джахангиров Рашад Фиридун оглу пришел к административному зданию МЧС, расположенному
Завтра в Азербайджане в один день будет посажено 650 тысяч деревьев.
Сегодня годовщина смерти друга Азербайджана, одного из самых известных исламских теологов и философов России Гейдара Джемаля.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с послом Пакистана в Баку Саидом Ханом Мохмандом обсудил
Вилла азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, расположенная на острове Бюйюкада (Принцевы острова) в Стамбуле, выставлена на продажу
6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
В международном аэропорту Гейдар Алиев установлен погранично-пропускной пункт «e-Gate».
На основании жалобы родителей и преподавательского коллектива проведено расследование в отношении директора средней школы № 323 города