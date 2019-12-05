Завтра в Азербайджане в один день будет посажено 650 тысяч деревьев. На всех территориях, где планируется сажать деревья, завершены работы, вырыты лунки и доставлены саженцы.

Об этом заявили в министерстве экологи и природных ресурсов.

Minval.az