Вилла известного азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, расположенная на острове Бюйюкада (Принцевы острова) в Стамбуле, выставлена на продажу за 17 миллионов турецких лир (около 5 млн манатов). Об этом сообщило издание «Таквим».

Отмечается, что вилле 300 лет, и она уже нашла множество покупателей.

Вилла является историческим памятником, построенным еще во времена Османской империи. Затем она была куплена Гаджи Зейналабдином Тагиевым. Вилла используется внуками азербайджанского мецената, которые проводят здесь время в определенные месяцы года.

Площадь деревянной виллы составляет 2400 кв.м. В ней 5 спален и 2 зала. На территории виллы есть пирс и хозяйственные постройки. Вилла имеет потрясающий вид на море.

Minval.az